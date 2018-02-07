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300 koyun+maaş hareketliliği! Köylerine dönmenin...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın köyüne geri dönecek çiftçi ailelere 300 damızlık koyun ile asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıklaması bir çok ilde heyecana yol açtı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:57
300 koyun+maaş hareketliliği! Köylerine dönmenin...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesi kapsamında köyüne geri dönecek ailelere 300 damızlık koyun ile bu koyunlara bakacak bir kişiye asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıklaması tüm Türkiye'de büyük ilgi uyandırdı.

YENİDEN İHRACAT YAPABİLİRİZ

Van’ın Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, 80 ve 90’lı yıllarda Van’dan Ortadoğu ülkelerine koyun ihracatı yapıldığını belirterek, “Köyüne geri dönecek çiftçi ailelere verilecek 300 damızlık koyunla birlikte Van yeniden ihracat yapabilecek seviyeye gelecek” dedi.

HALK İLGİ İLE KARŞILADI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Hasan Özgökçe, bu projenin halk tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.

DÖNÜŞ HAYALLERİ KURULMAYA BAŞLANDI

Yıllardır köyünü çeşitli sebeplerden dolayı terk etmek durumunda kalan çiftçi ailelerinin bu projeyle tekrar köylerine dönmenin hayalini şimdiden kurmaya başladığını ifade eden Özgökçe, “Türkiye’deki mera alanlarının yüzde 10’u ilimizde bulunmaktadır. İlimizdeki mera alanları küçükbaş hayvancılık için oldukça uygun koşullara sahiptir. İlimiz 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye’nin koyun merkeziydi. Bu yıllarda ilimizden Ortadoğu ülkelerine koyun ihracatı yapılmaktaydı. Bu projeyle köye dönüşler tekrar sağlanırsa, ilimiz yeniden Ortadoğu ülkelerine koyun ihraç edebilecek seviyeye gelecektir” dedi.

HEYECANA YOL AÇTI

Van’ın küçükbaş hayvan sayısı bakımında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Hasan Özgökçe, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın açıklamaları ilimizde ve bölgemizde büyük heyecan oluşturmuş. Her bir aileye 300 tane damızlık koyun verilmesi ve geri ödemenin doğacak yavru ile başlayacak olması çok güzel bir gelişme. Fiyat garantisinin verilmesi de köye dönüş yapacak çiftçilerimiz için yerinde bir karardır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:57
  1. Gıda
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba

YORUM YAZ

  • AliAli58 dk önce
    Mesele para değil.Millet zihniyet olarakşehirde yaşamaya alıştı.Millet Daha fazla para kazanacağını da bilse Pisliklekokuyla uğraşacağına asgari ücretle köle gibi çalışmaya razı.Nitekim Köydeki biri 100 tavuk beslese asgari ücret kadar geliri olur.Ayrıca tarım sorunu bugünün meselesi değil bugünmilletin yıllar önce yaptığı hataların neticesi alınıyor.Köylerden göç 1960lardan sonra başlayıp sel gibi oldu.Netice olarak üretim yıllardır o göçe rağmen karşılanıyorken artık tüketici çok fazla olduğundan karşılamıyor.
  • halil45halil451 sa önce
    heyecana yol acti, bazilari nasil numara cekip bu koyunlari aliyim hesabini yapmaya basladi bile, ailesinin köyde gösterip sehirde calismaya devam edecekler falan filan.
  • ArnavutArnavut2 sa önce
    Van ilini devlet yeniden imar etti,onlar ne yaptılar seçimde silme hdp teröristlerine oy verdiler.Bunlara fırsat verilmemeli bence.Terör destekçisine fırsat verilmemeli.
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