300 kiloluk dev orkinos!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 5 kişi, amatör balıkçı Erdal Geyik'in teknesiyle Güvercinlik Mahallesi açıklarında balık avına çıktı. Av sırasında Geyik'in oltasına dev balık takıldı. Teknedeki 5 kişi yaklaşık 1,5 saat süren uğraş sonunda 2 metre 70 santimetre ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki orkinosu tekneye çıkartmayı başardı.

Erdal Geyik ve arkadaşları, daha sonra balığı bir restorana getirdi. İlgi odağı olan dev orkinosu bazı kişiler fotoğrafladı.

Balıkçı Geyik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oltalarına böylesi orkinosun takılmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Balığı küçük bir yemle yakaladıklarını ifade eden Geyik, "Balığın boyu 2 metre 70 santimetre. Yem olarak küçük kolyoz kullandık. Oltaya takılmasından yaklaşık 1,5 saat sonra teknemize alabildik." dedi.

Erdal Geyik, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladıklarını belirterek, "Ağabeylerimin de çok yardımı oldu. Balığı satmayacağız, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, misafirlerimize dağıtacağız." diye konuştu.