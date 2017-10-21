300 kilo uyuşturucu ele geçirdiler

Uyuşturucunun çıkarılacağı sahilde tedbir alan Jandarma uyuşturucuyu getiren biri kadın iki kişiyle birlikte, kıyıda teslim almayı bekleyen 4 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucunun esrarın kimyasal dönüştürülmesinden elde edilen ‘Skank’ olduğu, bu uyuşturucun esrardan kat kat daha tesirli olduğu belirlendi. Uyuşturucun piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon dolar…