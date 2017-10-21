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300 kilo uyuşturucu ele geçirdiler

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan’dan yatla Ezine-Dalyan bölgesinden Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 300 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 16:11
300 kilo uyuşturucu ele geçirdiler

Uyuşturucunun çıkarılacağı sahilde tedbir alan Jandarma uyuşturucuyu getiren biri kadın iki kişiyle birlikte, kıyıda teslim almayı bekleyen 4 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucunun esrarın kimyasal dönüştürülmesinden elde edilen ‘Skank’ olduğu, bu uyuşturucun esrardan kat kat daha tesirli olduğu belirlendi. Uyuşturucun piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon dolar…

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 16:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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