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300 geçici işçiye kadına şiddet konusu anlatıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Koruma Kısım Amirliği tarafından, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun’la ilgili 300 geçici işçi bilgilendirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:55
300 geçici işçiye kadına şiddet konusu anlatıldı

Salıpazarı Kaymakamlığı, Salıpazarı Belediye Başkanlığı, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, SASKİ ve Toplum Sağlığı Merkezi ile yaklaşık 300 geçici işçinin katılımıyla Salıpazarı Kapalı Spor Salonunda toplantı düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığından Kadın ve Çocuk Koruma Kısım Amirliğince 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:55
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  2. Salıpazarı
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