300 bini aşkın Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu!

Siyonist İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya akın eden yaklaşık 300 bini aşkın Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını büyük bir coşkuyla eda etti.

Terörist İsrail güçleri, güvenlik tedbirlerini artırarak, Cuma namazı kılmak için Mescidi Aksa’ya ulaşmak isteyen Filistinli gençlerin sert yöntemlerle engelledi.

Filistinli gençlerin Kalandiya kontrol noktasında durdurarak Mescidi Aksa’ya gitmelerinin engellenmesi üzerine yumruklaşmalar olduğu kaydedildi. İsrail sınır muhafızları Eski Kudüs’e giden yolları kapatarak 40 yaşın altında ve 12 yaşın üstündeki Filistinli gençlerin Mescide Aksa’ya gidişlerini engelledi. Filistinli onlarca genç kontrol noktalarından Mescidi Aksa’ya gitmeleri engellenince terörist İsrail’in inşa ettiği yüksek duvarları aşmaya çalıştı.

FİLİSTİNLİLER TERÖRİST DEĞİLDİR!

Öte yandan Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin, Filistinlilerin hiçbir zaman teröre ve teröristlere bulaşmadığını belirtti. Fas Kralı 6. Muhammed’in davetlisi olarak başkent Rabat’ta bulunan Şeyh Hüseyin, “Filistinliler hiçbir zaman teröre ve teröristlere bulaşmadı. Filistin adına terör elbisesini kuşanan her kim varsa yanlış yoldadır ve dalalettedir” dedi. Şeyh Hüseyin, şunları kaydetti: “Müslüman ve Arap kardeşlerim, Kudüs size sesleniyor, bu çağrıya kulak verin çünkü şu an zor zamanlardan geçiyor. Saldırılar Mescid-i Aksa’ya kadar ulaştı, İsraillilerin Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekân olarak bölme planları yaptığı apaçık ortada, ama bu gerçekleşmeyecek çünkü Filistinliler buna izin vermeyecek.”