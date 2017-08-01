300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı suç unsuru tespit çalışmalarında şüpheli bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.