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300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman’da polisin bir araçta yaptığı aramada 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:06
300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı suç unsuru tespit çalışmalarında şüpheli bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:06
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Batman
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