30 YPG’linin öldürüldüğü köy!

Zeytin Dalı harekâtıyla YPG'li teröristlerden kurtarılan Adamanlı köyüne dönüşler başladı. Evlerine dönen köylüler askeri doktorlar tarafından kontrolden geçirildi.

Anadolu Ajansı'nın görüntülediği köyde teröristlerin evlerde kurduğu mevziler ve duvarlara açtıkları delikler dikkat çekiyor.

Köyün kurtarılmasında 30 YPG'linin öldürüldüğü bildiriliyor.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonrasında daha önce girilen iki köydeki YPG'liler tamamen temizlendi, bir köy teröristlerden kurtarıldı. Genelkurmay, bu sabah harekâtın ilk altı gününde 343 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.