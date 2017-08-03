Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

30 yıllık zeytin ağaçları toprakla buluştu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, zeytin ağaçları Mustafa Kemal Mahallesinde hayat bulurken, 50 adet 30 yıllık zeytin ağacı toprakla buluştu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:44
30 yıllık zeytin ağaçları toprakla buluştu

Karşıyaka Belediyesi, kentte ağaçlandırma faaliyetlerine hız verdi. Mustafa Kemal Mahallesinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, başka bir ilçeden taşınan 30 yaşındaki 50 adet zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki 3 bin 800 metrekarelik alana, zeytin ağaçlarının yanı sıra meyve fidanları ve çiçekler de dikildi, çevre düzenlemesi yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi aynı mahallede daha önce de bir Zeytin Ormanı kurdu. 3 bin 700 metrekare arazi üzerinde 500 adet zeytin fidanı dikildi. Son 3 yılda yapılan yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgenin çehresinin değiştiğini dile getiren mahalle sakinleri, Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti.

"3 yılda toplam 50 bin fidan diktik"

Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, 3 yılda 50 bin fidan diktiklerini ifade ederek, "Yeşile önem veren, bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Bu doğrultuda Karşıyakamıza 3 yılda toplam 50 bin fidan diktik, yeşil alan miktarımızı da 86 bin metrekare arttırdık. Yeni parklar ve yeşil alanlar yaratmaya öncelik verdik. Bu çabalarımızın en güzel örneklerine ev sahipliği yapan bölgelerden biri de Mustafa Kemal Mahallemiz oldu. Ağacı ve yeşili çoğaltmaya devam edecek, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Karşıyaka bırakacağız” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:44
  1. İzmir
  2. Karşıyaka
  3. Hüseyin Mutlu Akpınar
  4. Akpınar
  5. Bülent Ecevit
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!
    1. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    2. Miami sular altında kaldı
    3. Karacabey ovasında domates hasadı..
    4. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    5. Vali Aktaş Ilgaz’da
    6. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    7. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    8. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    9. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    10. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    11. Serası hasar gören üreticilere..
    12. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    13. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    14. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    15. Gemlik’e iki yeni okul
    16. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    17. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    18. Numan'ın hedefi milli takım
    19. Kjaer rekorla gitti
    20. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum