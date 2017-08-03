30 yıllık zeytin ağaçları toprakla buluştu

Karşıyaka Belediyesi, kentte ağaçlandırma faaliyetlerine hız verdi. Mustafa Kemal Mahallesinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, başka bir ilçeden taşınan 30 yaşındaki 50 adet zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki 3 bin 800 metrekarelik alana, zeytin ağaçlarının yanı sıra meyve fidanları ve çiçekler de dikildi, çevre düzenlemesi yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi aynı mahallede daha önce de bir Zeytin Ormanı kurdu. 3 bin 700 metrekare arazi üzerinde 500 adet zeytin fidanı dikildi. Son 3 yılda yapılan yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgenin çehresinin değiştiğini dile getiren mahalle sakinleri, Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti.

"3 yılda toplam 50 bin fidan diktik"

Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, 3 yılda 50 bin fidan diktiklerini ifade ederek, "Yeşile önem veren, bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Bu doğrultuda Karşıyakamıza 3 yılda toplam 50 bin fidan diktik, yeşil alan miktarımızı da 86 bin metrekare arttırdık. Yeni parklar ve yeşil alanlar yaratmaya öncelik verdik. Bu çabalarımızın en güzel örneklerine ev sahipliği yapan bölgelerden biri de Mustafa Kemal Mahallemiz oldu. Ağacı ve yeşili çoğaltmaya devam edecek, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Karşıyaka bırakacağız” dedi.