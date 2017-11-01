Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

30 yıllık dostluk New York'ta kana bulandı

New York'ta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 Arjantinli'nin, mezuniyetlerinin 30. yılını kutlamak için New York'a geldikleri ortaya çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:41
30 yıllık dostluk New York'ta kana bulandı

La Capital'in haberine göre, saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'i Arjantinliydi. Arjantinli grubun tamamı birbiriyle arkadaştı ve Rosario kentinde bulunan Politeknik Koleji'nden mezuniyetlerinin 30. yılını kutlamak için New York'a gitmişlerdi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybeden Arjantinlilerin isimlerini Hernan Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damian Pagnucco, Ariel Erlij ve Hernan Ferruchi olarak açıkladı.

Grup bisikletleriyle Manhattan'ı keşfederken, vahşi saldırı gerçekleşti. Arjantin basınından La Nacion'ın iddiasına göre, Arjantin'de çelik endüstrisinde çalışan Ariel Erlij, arkadaşlarının katılabilmesi için grubun tüm seyahat masraflarını karşılaşmtı.

Saldırıda yaralanan bir diğer Arjantinli Martin Ludovico Marro, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Arjantinli grubun tamamının 48 ve 49 yaşlarında olduğu belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 5 Arjantinli arkadaşın yanı sıra ismi henüz açıklanmayan Belçikalı bir kadın da bulunuyor. Diğer iki kurbanın kimliklerine dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:41
  1. La Capital
  2. Ariel Erlij
  3. Belçika
  • HikmetHikmet1 sa önce
    Saldırıların ardında niye hep islamı terörün yanına koyuyorlar Las vegastaki saldırıyı veya miyanmarda arakanlara Çeçenistan'da Bosna'da Kosova da Çin'de uygurlara yapılan saldırıları Müslimanlarmı yapıyor eyer bir terör olayı varsa hergün Afganistan'da Irak da Suriye de Yemen de Filistin de Libya'da hergün sivillerin üstüne bomba yağdıran haçlılar ve siyonistler yapmaktadır
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle 'açıklanamıyor'
  1. Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle..
  2. Başbuğ'dan çarpıcı tespit: Bu durumdan..
  3. Rusya'dan Suriyeli muhaliflere tehdit
  4. Keşmir-Pakistan arası seyahate 4 ay..
  5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme..
  6. 'Trabzon’u dünyanın sayılı..
  7. İyi Parti'nin il başkanları belli oldu
  8. “Okulun bahçesi kanlar içindeydi”
  9. ''Büyükelçi tayin etmek, diktatörü..
  10. Silahlı eğitim görüntülerini..
  11. Bilgiç’den Eğirdirlilere hastane müjdesi
  12. Berlin'de İsrail yönetimine protesto
  13. 1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin..
  14. Hepsi birbirinden ilginç mutfak aletleri
  15. Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum
  16. Otobüs şoförü, yolcuyu zorla araçtan..
  17. Musul valisi görevden alındı
  18. Elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100..
  19. İsveç'te şüpheli paket alarmı
  20. Diriliş Ertuğrul 93.bölüm fragmanı!..
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi