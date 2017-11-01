30 yıllık dostluk New York'ta kana bulandı

La Capital'in haberine göre, saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'i Arjantinliydi. Arjantinli grubun tamamı birbiriyle arkadaştı ve Rosario kentinde bulunan Politeknik Koleji'nden mezuniyetlerinin 30. yılını kutlamak için New York'a gitmişlerdi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybeden Arjantinlilerin isimlerini Hernan Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damian Pagnucco, Ariel Erlij ve Hernan Ferruchi olarak açıkladı.

Grup bisikletleriyle Manhattan'ı keşfederken, vahşi saldırı gerçekleşti. Arjantin basınından La Nacion'ın iddiasına göre, Arjantin'de çelik endüstrisinde çalışan Ariel Erlij, arkadaşlarının katılabilmesi için grubun tüm seyahat masraflarını karşılaşmtı.

Saldırıda yaralanan bir diğer Arjantinli Martin Ludovico Marro, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Arjantinli grubun tamamının 48 ve 49 yaşlarında olduğu belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 5 Arjantinli arkadaşın yanı sıra ismi henüz açıklanmayan Belçikalı bir kadın da bulunuyor. Diğer iki kurbanın kimliklerine dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.