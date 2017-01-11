30 yıldan fazla çalışan memur emeklileri ek ikramiyelerini ne zaman, nasıl alacak?

Memur emeklileri, ek ikramiye için gün sayıyor. 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İşte yıllık 4 bin liraya varan ek ikramiye hakkında bilinmesi gerekenler:



DÜZENLEME KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?



Ek ikramiye toplam 400 bin memur emeklisini kapsıyor.



KİMLERE VERİLECEK?



30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına karşın, 30 hizmet yılı üzerinden ikramiye almış olanlara, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek. Örneğin; 40 yıl çalışan bir emekliye, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak..

NASIL HESAPLANACAK?



Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Tutarlar kişiden kişiye değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak.



NE ZAMAN BAŞVURULACAK?



Düzenleme torba tasarı içinde yer alıyor. Ek ikramiye maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak tasarının görüşmeleri henüz tamamlanmadı. Tasarı, Meclis'ten geçtikten sonra, Cumhurbaşkanı'na gönderilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci start alacak.



BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?



Hak sahiplerinin, yasanın yürürlüğe girdiği takip eden 1 yıl içinde başvurması gerekiyor..

NEREYE BAŞVURULACAK?



Başvuru adresi Sosyal Güvenlik Kurumu olacak.



NE ZAMAN ÖDENECEK?



Ödeme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde başlayacak..

NASIL ÖDENECEK?



İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Düzenleme bu ay yürürlüğe girerse, hemen başvuran Mart'ta parasını alacak, varsa kalan ödemesini de Mart 2018'de cebine koyacak.



DAHA ÖNCE BAŞVURANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.



DAVA AÇANLAR NE YAPACAK?



Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek. Açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.

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