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30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!

Facebook'un eski üretim müdürlerinden Antonio Garcia Martinez, teknolojik gelişmelerin kalbi Silikon Vadisi'nde çalıştıktan sonra neden bir anda her şeyi bırakıp, inzivaya çekildiğini ve 'dünyanın sonunu' beklemeye başladığını açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:58
30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!

Facebook'un eski üretim müdürlerinden Antonio Garcia Martinez, bu soruyu tek bir cümleyle yanıtlıyor: "Çok kısa bir süre içinde dünyanın neye benzeyeceğini gördüm ve bu bana yetti."

BBC'nin 'Silikon Vadisi'nin sırları' belgeseli ekibine ABD'nin Seattle kenti açıklarındaki Orcas Adası'nda satın aldığı geniş arazide konuşan Martinez, "Gelecek 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı işsiz olacak. İşler çirkinleşebilir. Medeniyet tamamen çökebilir. O yüzden ben de buradayım" diyor.

Silikon Vadisi'nde geliştirilen yapay zeka ve robot teknolojilerinin sanılandan çok daha kısa bir süre içerisinde küresel ekonomik dengeleri alt üst edeceğini düşünen Martinez, "İnanın ben gelecekten geliyorum. Daha yeni San Francisco adlı zaman makinesinden çıktım. Dünyanın gelecek 5-10 yıl içinde neye benzeyeceğini gördüm. Şu an size inanılmaz gibi gelen şeyler çok yakında gerçek olacak" diyor.

Martinez, küçük Orcas Adası'ndaki arsasını kendi kendisine yetebilecek şekilde tasarlamaya çalışıyor. Barınaklar, temiz su, tarımsal ürün ve hatta mühimmat dahi stokluyor.

'Medeniyetin çöküşü' riskine karşı poligonlar kuran eski Facebook yöneticisi, aşırıya gidip gitmediği sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: "Siyaset ve teknoloji arasında ciddi bir yarış söz konusu. Şu anda teknoloji açık ara önde gidiyor. Teknolojik gelişmelerin sonucunda çok sayıda kişi işini kaybedecek. Bu durumun önüne geçip oluşacak sefaleti önleyecek sosyal politikalara dair ise hiçbir çalışma yok.

Sadece ABD'de 300 milyon silah var. Bu da neredeyse kişi başına bir silah düşüyor demek. Bu silahların büyük kısmı da ekonomik açıdan avantajlı konumlarını yitiren kişilerin elinde."

Martinez kendisinin inzivaya çekilen tek Silikon Vadisi yöneticisi olmadığını da ifade ediyor ve pek çok eski teknoloji uzmanının medeniyetten uzak bir hayatı seçtiğini ifade edip, "Gelecekten korkuyorlar" diyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:58
  1. Facebook
  • ayyıldızayyıldız54 dk önce
    bu açgözlülük devam ederse olacağıdedikleri komşusu açken tok yatan bizden değilhırıstiyan müslüman siyah sarı demiyo komşun açsa sana saldırır
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