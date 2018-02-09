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30 şüpheli uyuşturucu suçlarından tutuklandı

Narkotik polisi 1 haftada kent genelinde düzenlediği 58 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirdi, 75 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı.

09 Şubat 2018 Cuma 15:48
30 şüpheli uyuşturucu suçlarından tutuklandı

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik son bir hafta içinde 58 operasyon yaptı.

Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka ve Bornova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 75 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 11 bin 50 gram esrar, 5 bin 160 gram metamfetamin, 1733 uyuşturucu hap, 100 gram kokain, 20 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 360 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 14 tabanca fişeği, 19 av tüfeği fişeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 30'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:48
  1. izmir
  2. tutuklama
  3. narkotik

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