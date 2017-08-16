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30 milyon dolarlık anlaşma açıklandı!

Türkiye Kupası ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa'yı, 3 yıl boyunca 30 milyon dolar+katılım payı+KDV karşılığı Turkuvaz Medya yayınlayacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:35
30 milyon dolarlık anlaşma açıklandı!

3 sezon boyunca söz konusu maçlar ATV, A spor ve A2 kanallarından yayınlanacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin ihale sonuçlandı.

İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleye, şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar arasından tek firma katılarak teklif verdi.

Yeni sezonda yeni statüsü ile ihale edilen Türkiye Kupası'nın yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. aldı.

Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., yıllık 10 milyon dolar + Türkiye Futbol Federasyonu payı + KDV" teklif ederek yayıncılığını yaptığı organizasyonları önümüzdeki üç sezon boyunca yayınlamaya devam edecek. Ödemelerin yarısı Amerikan Doları yarısı Türk Lirası olarak yapılacak olup yayıncı kuruluş, Türk Lirası olarak ödeyeceği kısma yıllık TÜFE ve ÜFE ortalaması oranında zam yapacak.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:35
  1. türkiye kupası
  2. süper kupa
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