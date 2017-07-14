30 milyon Çinli turist yurt dışına çıkıyor

C-trip firmasının genel müdür yardımcısı Yang Şiaoli, yaptıkları araştırmaya göre bu yaz 30 milyon Çinli turistin tatil için yurt dışına gideceğini söyledi.

Çinlilerin en çok tercih edeceği ülkelerin, Tayland, Japonya, Singapur, ABD ve Endonezya olacağı aktarılırken, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine de talebin giderek yoğunlaştığı belirtildi.

Pekin yönetiminin tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" projesi çerçevesinde bu rotadaki ülkelerle karşılıklı vize kolaylıklarını artırdığına dikkati çeken C-trip yetkilisi, Çinli turistlerin yurt dışı seyahat talebindeki artış ivmesinde daha da hızlanma beklediklerini aktardı.

Çinli turistler, geçen yıl dünya genelinde 261 milyar dolar harcayarak en fazla para harcayan turist sıralamasında birinci oldu.

Dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 21'i, Çinliler tarafından yapılıyor. Bu ülkeden yurt dışına giden turist sayısı, son 12 yılda her sene yüzde 10'un üzerinde artış gösteriyor.

ABD, Kanada ve Singapur'un da aralarında olduğu çok sayıda ülke, Çinlilere 10 yıllık vize uygulaması başlatmıştı.

Türkiye'nin aralarında olduğu 60'dan fazla ülke, bu ülke vatandaşlarına elektronik vizeyle ziyaret imkanı sağlıyor.

Çin havayolu şirketleri geçen yıl 260 uluslararası destinasyona ek sefer düzenlemeye başlamıştı.

Uzmanlar, yurt dışına giden Çinli turist sayısındaki artışı, ülkenin para birimi yüenin değerlenmesi, hükümetin turizm sektöründeki teşvikleri ve sağlanan vize kolaylıklarına bağlıyor.