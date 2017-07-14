Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

30 milyon Çinli turist yurt dışına çıkıyor

Çin'in en büyük tur operatörü C-trip, bu yaz 30 milyon Çinli turistin yurt dışı seyahati yapacağını öğrenildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:42
30 milyon Çinli turist yurt dışına çıkıyor

C-trip firmasının genel müdür yardımcısı Yang Şiaoli, yaptıkları araştırmaya göre bu yaz 30 milyon Çinli turistin tatil için yurt dışına gideceğini söyledi.

Çinlilerin en çok tercih edeceği ülkelerin, Tayland, Japonya, Singapur, ABD ve Endonezya olacağı aktarılırken, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine de talebin giderek yoğunlaştığı belirtildi.

Pekin yönetiminin tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" projesi çerçevesinde bu rotadaki ülkelerle karşılıklı vize kolaylıklarını artırdığına dikkati çeken C-trip yetkilisi, Çinli turistlerin yurt dışı seyahat talebindeki artış ivmesinde daha da hızlanma beklediklerini aktardı.

Çinli turistler, geçen yıl dünya genelinde 261 milyar dolar harcayarak en fazla para harcayan turist sıralamasında birinci oldu.

Dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 21'i, Çinliler tarafından yapılıyor. Bu ülkeden yurt dışına giden turist sayısı, son 12 yılda her sene yüzde 10'un üzerinde artış gösteriyor.

ABD, Kanada ve Singapur'un da aralarında olduğu çok sayıda ülke, Çinlilere 10 yıllık vize uygulaması başlatmıştı.

Türkiye'nin aralarında olduğu 60'dan fazla ülke, bu ülke vatandaşlarına elektronik vizeyle ziyaret imkanı sağlıyor.

Çin havayolu şirketleri geçen yıl 260 uluslararası destinasyona ek sefer düzenlemeye başlamıştı.

Uzmanlar, yurt dışına giden Çinli turist sayısındaki artışı, ülkenin para birimi yüenin değerlenmesi, hükümetin turizm sektöründeki teşvikleri ve sağlanan vize kolaylıklarına bağlıyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:42
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük sürpriz! Süper Lig'den Jason Denayer'e teklif!
    1. Büyük sürpriz! Süper Lig'den Jason..
    2. 30 milyon Çinli turist yurt dışına..
    3. Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 2..
    4. Muhammed Dahlan Gazze’yi işgale..
    5. Barcelona Nelson Semedo'yu transfer etti
    6. TSK'ya özel istihbarat birimi kuruluyor
    7. İstanbul ve 10 ile sağanak uyarısı
    8. 'Katar'a ikinci gemi gönderilecek'
    9. Meclis önünde bomba paniği
    10. Şehitler Köprüsü bu gece trafiğe..
    11. Başbakan açık açık söyledi: Yeni darbe..
    12. Münevver Karabulut cinayetinde yeni..
    13. Anne aslan yavru leoparı emziriyor
    14. BAE'den geri vites! 'Kapatılmayabilir'
    15. Salonda şoke eden sözler! Erkeksen...
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin..
    17. Dolarda son durum
    18. Dünya devi 1 milyondan fazla aracını..
    19. Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralılar var
    20. Ergenekon kumpasına ilk operasyon..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor