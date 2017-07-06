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30 metrelik suluboya resim çalışmasında Gaziantep’i yansıttılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen "6.Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü" Altın Fırça Sulu Boya Yarışması ve Festivali kapsamında 30 metrelik resim çalışması yapıldı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
30 metrelik suluboya resim çalışmasında Gaziantep’i yansıttılar

Çin, Ukrayna, Kosova, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hindistan ve Macaristan gibi ülkeler başta olmak üzere 25 ülkeden yaklaşık 65’i yabancı 150 sanatçının katıldığı çalışma, Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de suluboya çalışma alanını ziyaret etti. Bakan Avcı ve Şahin de suluboya çalışmaları esnasında fırçaları alarak boyama yaptı. Tamamlanan çalışmaları inceleyen Avcı ve Şahin, ressamlara teşekkür etti.

Çinli ressamların suluboya resim sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ve Fatma Şahin, Çinli ressamların suluboyadan yaptıkları resim sergisinin açılışını yaptı.

Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonundaki sergide Çin’in Türkiye’nin uzaktaki yakın dostu olduğunu ifade eden Avcı, Çinli ressamlara ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılış kurdelesini kesen ve sergi alanını gezen Avcı, Şahin ve beraberindekiler Çinli ressamlar tarafından yapılan eserleri tek tek inceledi. Ressamlar protokole eserler hakkında bilgi verdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Gaziantep
  4. Ukrayna
  5. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  6. Fatma Şahin
  7. Çin
  8. Kanada
  9. Azerbaycan
  10. Mac
  11. Macaristan
  12. Hindistan
  13. Kosova
  14. Ulus
  15. Zeugma Mozaik Müzesi
  16. Kos
  17. Nabi Avcı
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