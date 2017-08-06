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30 metrelik falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

Antalya'da yakınlarının yanına tatile gelen 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, manzarayı izlerken, yaklaştığı 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek öldü.

06 Ağustos 2017 Pazar 10:30
30 metrelik falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Karabükten yaz tatili için Antalya'daki yakınlarının yanına gelen Abdullah Ölmez, gezmek için yakınlarıyla birlikte Karaalioğlu Parkına gitti. Ölmez, burada bir süre eğlendikten sonra falezlerin üzerinde denizi izlemek istedi. Bazı vatandaşların ’düşersin’ uyarısına aldırmayan Ölmez, bir anda dengesini kaybederek 30 metre yüksekten kayalıklara düştü.

POLİSLER CESEDİNİ ÇIKARDI

Ölmez'in yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerden Ölmez'e ulaşamayan ekipler deniz polisinden yardım istedi. Ölmez’u ulaşan polisler, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Abdullah Ölmez’in cesedi, zodyak bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı, yapılan incelemenin ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 10:30
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