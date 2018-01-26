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30 katlı binayı sadece 15 günde diktiler

Çinli bir inşaat grubu 360 saat içinde 30 katlı bir otel inşa etti. Bu kadar hızlı olmasının çok sayıda faydası olduğunu belirten ekip, enerji, çalışma süresi, çevrenin daha kısa süreli rahatsız edilmesi gibi unsurların altını çizdi.

26 Ocak 2018 Cuma 18:22
Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:22
  1. 30 katlı bina
  2. Çin
  3. İnşaat
  4. 15 günde inşaat
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