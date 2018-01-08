"30 bin lira verdiklerini duyunca kabul ettim"

M.B evinde valizler içerisinde yakalanan 71 kilo uyuşturucunun kendisine “İranlı birisi' tarafından teslim edildiğini, valizleri teslim eden kişinin 'Valizlerde elektronik sigara var, bataryalarına dikkat et' dediğini iddia etti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulanan ve suçunu kabul etmeyen M.B, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Elektronik sigara sandım'

Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube ekipleri aldıkları bir istihbaratın ardından Van'ın Hafize mahallesindeki bir evde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, paketler halinde valizlere yerleştirilmiş, sevkiyata hazır toplam 71 kilo eroin ele geçirdi. Eroinle ilgili olarak M.B ve N.B adlı iki kardeş gözaltına alındı. Kardeşlerden valizlerin kendisine ait olduğunu kabul eden M.B'nin Van'daki bir ilköğretim okulundan 'hizmetli' olarak çalıştığı belirlendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedilen iki kardeşin ifadesi alındı.

İran plakalı bir araç

N.B ifadesinde ' Yaklaşık bir hafta önce okula giderken Özalp Köprüsü üstünde İran plakalı bir araçtan inen şahıs bana doğru geldi. 50 yaşlarında uzun boylu bir şahıstı. İsmini bilmiyorum. İstanbul’a telefon, cihaz ve sigara götürmemi istedi. Bu işin sürekli olduğunu, her seferinde 30 bin lira vereceğini söyledi. İki gün sonra onun dediği yerde tekrar buluştuk, teklifini kabul edip eşyaları aldım”

“Parayı duyunca hemen kabul ettim”

“30 bin lira verdikleri için kabul ettim. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. telefon, cihaz ve elektronik sigara olduğunu biliyordum. Hiç sorgulamadım, sadece alacağım parayı düşündüm. Uyuşturucu olduğunu bilseydim kabul etmezdim. Bana içinde batarya olduğu ve hatta dikkatli olmam söylendi. Bunu bana valizi veren kişi söyledi. Bu kişinin abim ile alakası yoktur. Bana bu valizleri veren şahsa doğrudan veya dolaylı olarak nasıl ulaşılacağını bilmiyorum. Masumum, serbest bırakılmamı istiyorum' dedi. M.B tutuklandı. Mide kanseri olan N.B adli konrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.