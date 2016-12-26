30 Aralık tatil mi?

Fakat henüz 30 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Tatil için Bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:41
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