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30 Aralık 2016 tatil mi?

1 Ocak 2017 tarihinde resmi tatil olacak mı sorusuna takvim ne söylüyor? 2017 resmi tatil günlerine bakıldığında geçen seneye nazaran daha az tatil olacak. Bu arada 30 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.

30 Aralık 2016 tatil mi?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:05
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Bu arada 31 Aralık Cuma günü yılbaşından önceki gün yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşların merak konusu oldu. Fakat henüz 30 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yeni yılda resmi tatillerin 6 günü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle iş ve okul hayatını etkileyemeyecek.

30 ARALIK CUMA YILBAŞI TATİLİ YARIM GÜN MÜ?

2016'nın son aylarını yaşıyoruz... 1 Ocak 2016 Cuma gününe denk gelmiş ve hafta sonu ile 3 gün tatil yapmıştık. Bu yıl 2017 yılbaşı 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2017 Pazar gününe denk geldiği için "Tatil olacak mı?" diye bir beklenti olmayacak...

2017’NİN RESMİ TATİLLERİ ÜZECEK

Yeni yılda resmi tatillerin 6 günü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle iş ve okul hayatını etkileyemeyecek. İşte hafta sonu olan tatil günlerinin tamamı;

23 Nisan: Pazar

25 Haziran: Pazar (Ramazan Bayramı ilk günü)

15 Temmuz: Cumartesi

2-3 Eylül: Cumartesi-Pazar (Kurban Bayramı 2. ve 3. günü)

29 Ekim: Pazar

 
Etiketler30 aralık 2016 tatil mi?
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