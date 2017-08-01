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30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde ''Genç çiftçi projesi'' kapsamında 5 aileye 30 büyükbaş ve hayvan dağıtıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 16:17
30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

’Genç çiftçi projesi’ kapsamında Arapgir ilçesinde destek almaya hak kazanan üreticilere hayvanları teslim edildi.

Arapgir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri nezaretinde yapılan dağıtımına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu hak sahibi genç çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu. Devletin üretimle uğraşan genç çiftçilere katkısı olarak sunduğu düvelerin ilçe hayvancılığına hayırlı olmasını dileyen Cömeroğlu, “Hak sahibinin cebinden hiç para çıkmadan tamamen hibe olarak dağıtımı yapılan hayvanlar üretime katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz için de önemli bir kazançtır” dedi.

Dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Sayın Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Basri Aknar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:17
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