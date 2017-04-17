3 yıl sonra sandığa gittiler! İşte sonuç

Kütahya'nın Simav İlçesine bağlı Kuşu Beldesi'nde vatandaşlar hukuk mücadelesini kazanıp yeniden belde statüsüne geçmenin sevinciyle 3 yıl aradan sonra sandığa gitti. Beldede açılan 4 sandıktan toplam 1265 'evet', 44 'hayır' oyu çıktı. Evet oylarının oranı yüzde 96.63 oldu.



Simav'a bağlı beldeyken 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar eski statüsüne kavuşan Kuşu'da o günden beri oy kullanmayan vatandaşlar, 16 Nisan'daki, 6'ıncı seçimde tekrar sandık başına gitti. Simav İlçe Seçim Kurulu Kuşu'daki 1474 seçmen için Nurullah Bayram İlk ve Ortaokulu'na 4 sandık kurdu. 1474 seçmenden 1309'u sandığa giderek oyunu kullandı. Sandıktan 1265 'evet', 44 'hayır' oyu çıkarken, Kuşulular, 3 yıl aradan sonra vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. 3 yıllık sandık özlemini halk oylamasıyla sona erdiren Kuşulular, yüzde 96.63 oranla 'evet' yönünde kullandıkları oylarla hem ülke, hem de Kütahya il genelinde rekor kırarak bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekti.



Kuşu'nun köye dönüştürüldüğü dönemde muhtarlık görevini yütüren Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, "Seçim özlemimiz bitti. Devletimiz mahkemenin verdiği karar doğrultusunda beldemize 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'i yeni bir seçim yapılıncaya kadar belediye başkanı olarak görev yapması amacıyla kayyum olarak atadı. Bu aşamadan sonra Kuşulular olarak 3 yıldır 5 seçimde sandığa gitmeyerek sürdürdüğümüz demokratik hak arama mücadelemiz de sona ermiş oldu. Halkımızın bu hususta verdiği mücadelesini tüm Türkiye takdirle karşıladı. Bu süreçte kırmadık, dökmedik, hiç kimseyi hedef almadık. Tam anlamıyla demokratik bir mücadele örneği sergilediğimiz kanaatindeyim. Bu haklı mücadelemiz hukuk zaferiyle sonuçlandı. Şimdiki hedefimiz beldemize yeni bir belediye başkanı seçmek. Bunun için de Yüksek Seçim Kurulu'ndan beldemiz için en kısa sürede bir belediye başkanlığı seçimi için tarih belirlemesini bekliyoruz. Seçim sonuçlarının önce beldemize, daha sonra da ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar geçen şubat ayında çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi.