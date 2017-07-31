3 yıl araştırdı, 18 yaşında Müslüman oldu

Yaklaşık 3 yıllık araştırmalarının sonucunda 17 yaşındayken İslam’ın aradığı din olduğuna kanaat getirerek 18’inde Müslüman olan Romanyalı Radu Adrian Cosma, din hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak için Amman’da başladığı ilahiyat eğitimini İstanbul’da sürdürmek istiyor.

Romanya’da, Hristiyan bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Cosma, küçük yaşlarda başladığı dinler tarihi araştırmasının sonunda İslam’ın aradığı din olduğunu fark etti.

Bunun üzerine 17 yaşında Müslüman olmaya karar veren Cosma, bu fikrini ailesiyle paylaştı. Ailesinin bu duruma ilk başta sıcak bakmadığı Cosma, anne ve babasına İslam’ı anlatmak için girişimde bulundu ve onları da dine ilişkin kitaplar okumaya ikna etti.

Radu Adrian Cosma, 18 yaşına geldiğinde Müslüman oldu ve şimdi ülkesinde İslam’ı daha iyi anlatabilmek için başladığı ilahiyat eğitimine İstanbul’da devam etmek istiyor.

DİĞER DİNLERDE MANTIK BİR YERE KADAR GİDİYOR

İslam’ı tanıma ve Müslüman olmaya karar verme sürecini anlatan Cosma, İslam’ın, ruhunda hissettiği boşlukları mantıklı izahlarla doldurduğunu belirterek, “İslam’ın bu yönünü Hristiyanlıkta bulamadım. Hristiyan din adamlarına sorduğum bazı sorulara, ‘Buna iman etmelisin, soru sormamalısın. Bu konularda soru sorulmaz’ gibi cevaplar alıyordum. Ancak İslam, soru sormanıza izin veriyor, varoluşsal soru işaretlerine tatminkar, mantıki cevaplar veriyor.” dedi.

Dinlere ilişkin araştırma yapmaya başladığında amacının dinler tarihini araştırmak olduğunu, hedefte sadece İslam’ın bulunmadığını ifade eden Cosma, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün dinlerin ‘Tanrı’ tasavvurlarını öğrenmek istiyordum. ‘Allah nedir, kimdir?’ Onu bilmek istiyordum. 3 senelik araştırma sonucu İslam’ın aradığım din olduğunu idrak ettim. İslam’a dair okuduğum kitaplarda diğer dinlerde bulamadığım hakikatleri keşfettim. Diğer dinlerde mantık bir yere kadar gidiyor, ondan sonra devre dışı kalıyor ancak İslam her yönüyle akla hitap eden bir din. Ulaşabildiğim kitaplar ve internet sitelerinden İslam hakkında çeşitli bilgiler edindim. Okuduğum okulda Hristiyanlık zorunlu dersti. Profesör olan din öğretmenime İslam hakkında araştırma yaptığımı söyledim. Papaz olan hocam çok memnun oldu. İslam’a karşı çok büyük saygı duyduğunu ifade etti. Ancak elinde konu hakkında kaynak bulunmadığını söyledi. Sadece Hristiyanlık eğitimi alırken müfredatta İslam’a da değinildiğini, bu bilgilerin ise işime yaramayacağını dile getirerek, beni yaşadığımız şehirdeki İslami Kültür Merkezi’ne yönlendirdi.”

ANNEM VE BABAMIN DESTEKLERİYLE CAMİYE GİDİP MÜSLÜMAN OLDUM

Burada çok sıcak karşılandığını ve Rumen dilinde İslam hakkında başlangıç seviyesinde kitaplar elde ettiğini anlatan Cosma, bunun üzerine ailesine Müslüman olmak istediğini aktardığını söyledi.

Cosma, ilk günlerde anne ve babasıyla tartışma ve karşılıklı diyalog halinde bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Ailemin ilk tepkisi benim hakkımda endişelenerek, kızmak oldu. Zira basında Müslümanların terörist oldukları sıkça vurgulanır. Ailem, İslam’ı anlattıktan sonra hakikatin basında anlatıldığı gibi olmadığını anladı. Sonunda onları kitap okumaya ikna ettim. Kitapları okuduklarında bana, ‘Senin böyle güzel bir dini seçmene çok sevindik ancak senden bir isteğimiz olacak. Sen henüz 17 yaşındasın. Bir sene bekle, 18 yaşını doldurunca gider Müslüman olursun. Bu sene içinde de kendi kendine İslam’ı tanımaya, yaşamaya çalışırsın. Bu dinin sorumluluklarını yüklenmeye hazır hale gelirsin.’ dediler. O sene içinde ben iyi bir Müslüman olacağıma inandım ve olmaya çalıştım. Bunu aileme de ispat etmeye çalıştım. Namaz kılmaya başladım, Kur’an okumayı öğrendim. İlk defa oruç tuttum. 1 sene sonra 18 yaşımı doldurduğum zaman, annem ve babamın destekleriyle camiye gidip Müslüman oldum.”

İSLAM’I DOĞRU ANLATABİLMEK İÇİN İLAHİYAT EĞİTİMİ ALDIM

Yaşadığı toplumun yüzde 97’sinin Hristiyan olduğunu ve bu durumda İslam’ı yaşamanın güçlükleri bulunduğunu anlatan Cosma, “Aslı Romanyalı olan Müslümana rastlamak çok güç. Müslüman nüfus daha çok Araplardan oluşuyor. Okuduğum üniversite ve aile çevresinde Hristiyanlarla uyumlu bir yaşam sürdüm. Yakın çevrem tarafından sürekli İslam hakkında ‘Domuz eti yemek, içki içmek yasak mı? Günde beş kez namaz mı kılınıyor? Bir ay oruç mu tutuyorsunuz?’ gibi sorular yöneltiliyordu.” ifadelerini kullandı.

Cosma, bu sorulara tatminkar cevap vermek için İslam hakkında yoğun okumaya yöneldiğini, veterinerlik fakültesinde okurken İslam’a dair geniş bilgi sahibi olmak için Ürdün’e gittiğini dile getirerek, “Lisans düzeyinde ilahiyat eğitimi aldım, ülkemde İslam’ı daha doğru anlatabilmek için lisansüstü eğitimini de tefsir dalında İstanbul’da tamamlamayı arzu ediyorum.” dedi.

Kaynak: AA