3 yeni KHK yayınlandı

Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı.
Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.
Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.
Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı.
Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.
Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.
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