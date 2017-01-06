3 yeni KHK yayınlandı

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

3 yeni KHK yayınlandı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 22:50
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Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı.

Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.

Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.

 
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