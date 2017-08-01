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3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden adamı yüzüstü yatırıp kurşuna dizdiler

Yemen'de polis memuru 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden adamı, yere yatırarak kurşuna dizdi.

01 Ağustos 2017 Salı 00:13
3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden adamı yüzüstü yatırıp kurşuna dizdiler

Yemen'de  41 yaşındaki Muhammed el-Mahrabi isimli adam 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldürdü. 

Adamın cezası ise kalabalığın önünde gerçekleştirilen infazla kesildi.

Muhammed el-Mahrabi başkent Sanaa'da hapishane aracıyla oldukça büyük bir kalabalığın olduğu meydana getirildi. Ardından kalabalığın ortasında yere serilen bir örtünün üzerine elleri arkadan kelepçeli bir halde, yüzüstü yatırıldı. 

Sonra da bir polis memuru tarafından ateşlenen silahla infaz edildi. 

Reuters haber ajansının paylaştığı karelerde adamın sadece yere yatırılıp arkasına dayana silah anları bulunuyor. Adamın kanlar içindeki görüntüsü paylaşılmadı. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:13
  1. kız çocuğuna tecavüz
  2. Yemen kız çocuğuna tecavüz
  • En AlçakEn Alçak2 sa önce
    Bu haberle insanların merhamet duygusunu galeyana getirmeyi amaçlamıyorsunuzdur umarım! Normal bir yetişkine de değil, üç yaşına tecavüz ediyor bu kokuşmuş yaban domuzu! İnsanın yeniden diriltilmesi mümkün olsaydı, diriltip yeniden gebertmek gerekirdi bu iti!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Çok İyi Yapmışlar.
  • osmanlıosmanlı3 sa önce
    Aynen böyle olmalı hak eden bulmalı cezasinı
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Bizim muhafazakarlar da tecavüzcülerle magdurları evlendirme peşindeydi
  • turkturk4 sa önce
    BIZDA VATAN HAINLERINI ASAMADIK YUZLERCE KISIYI SEHIT ETTIVE BINLERCESI GAZI OLDUHALA MAHKEMECILIK OYNUYOO=RUZ. BEYEFENDILER BIDE COK MUTLU SEKILDE MAHKEMEYE GELIYORLAR CUNKU ZAMAN ASIMIYLA COGU SERBEST KALACAK. NASIL TECAZVUZCUYU YERE ZIMBALAMISLAR. OLMASI GEREKEN BU .AAM ABURASI TURKIYE*-------------------------DIKKAT EDIN TURKIYENIN YONETENI COK. HOROZU COK----------------------------REISE YASMISTIM . AYASOFYA ACILMASSA BU ULKEDE KENDI BASINA KARAR ALAMIYOR DEMISTIM. AYASOFYA ORNEKTIR. ACILDIGI ZAMAN TURKIYE ASARDA KESERDE. ABILER ISTEMIYOR.
  • İnşallah biz de o günleri görürüz...İnşallah biz de o günleri görürüz...7 sa önce
    O polisi ben Türkiye ye getirmelerini istiyorum, polisimiz polis de yetki verenler etkisiz, yetki verenlere yetki öğretir, toplumda mikroplar azalir belki
  • EsrefEsref8 sa önce
    Allah razı olsun polisden
  • NUR NUR 9 sa önce
    İşte bu aynen böyle yapılmalı çok iyi olmuş uçkuruna sahip çıkamayan her kese uygulanmalı adalet bu dur işte
  • VATANDAŞVATANDAŞ9 sa önce
    allah razı olsun . eline sağlık o polisin.
  • KultiginKultigin9 sa önce
    Eller ine sağlık darısı bizdeki homolarin başına
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