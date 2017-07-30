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3 yaşındaki çocuk suda boğuldu

Van’ın Saray ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, evlerinin yakınında suya düşerek boğuldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:05
3 yaşındaki çocuk suda boğuldu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Değirmigöl Mahallesi’nde akşam saat 17.00 sıralarında A.B. isimli üç yaşındaki çocuk, evlerinin yakınındaki suya düştü. Yaklaşık yarım saat sonra durumu fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Özalp Devlet Hastanesi’ne nakletti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:05
  1. Özalp
  2. Saray
  3. Van
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