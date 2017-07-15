3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı düştü

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaoturan Afganistan uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocukları Gholam Ghaher Hosseinzade balkondan aşağı düştü. Apartmanda oturan Türk ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan Hosseinzade’yi Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Bacaklarında kırıklar olan 3 yaşındaki Hosseinzade Bilecik yapılan ilk müdahalenin ardından Adapazarı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.