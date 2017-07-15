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3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı düştü

Bilecik’te Afganistan uyruklu 3 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan düştü.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:50
3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı düştü

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaoturan Afganistan uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocukları Gholam Ghaher Hosseinzade balkondan aşağı düştü. Apartmanda oturan Türk ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan Hosseinzade’yi Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Bacaklarında kırıklar olan 3 yaşındaki Hosseinzade Bilecik yapılan ilk müdahalenin ardından Adapazarı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:50
  1. Afganistan
  2. Bilecik
  3. Adapazarı
  4. Hürriyet
  5. Dumlupınar
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