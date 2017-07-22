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3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışlarında heyecan zirve yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde Süleymanpaşa sahilinde düzenlenen 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları ilk günü rüzgarın da etkisiyle oldukça heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Yarışlarda ilk günün sıralaması belli oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışlarında heyecan zirve yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın start vermesi ile başlayan ilk gün yarışlarını İstanbul Yelken Kulübü’nden Arda Göreci birinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nden Meriç Erdağlı ikinci, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Yağız Doğan üçüncü tamamladı.

174 sporcu zirve için yarıştı

4 ülke, 23 kulüp, 174 sporcunun mücadele ettiği yarışlarını Arm Urla Yelken Kulübü’nden Dennis Dhaese dördüncü, Marmara Yelken Kulübü’nden Gürkan Aslan beşinci, Arm Urla Yelken Kulübü’nden Alp Namdar altıncı, İstanbul Yelken Kulübü’nden Efe Güder yedinci, İstanbul Yelken Kulübü’nden Yiğit Özbaşoğlu sekizinci, Arm Urla Yelken Kulübü’nden Mert Aydoğan dokuzuncu ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Efe Buğra Sönmez onuncu tamamlamayı başardı.

İkinci gün yarışları yeterli rüzgara ulaşılamayınca iptal edildi

İkinci gün yarışları için saatler 11.00’i gösterdiğinde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve yelkenciler yarış noktasında yerini alırken rüzgarın yeterli seviyede esmemesi dolayısıyla yarışlar planlanan saatte başlamadı. Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından deneme yarışları gerçekleştirilirken rüzgarın istenilen seviyeye ulaşmamasından dolayı ikinci gün yarışları Yarış Komitesi kararı ile iptal edildi.

3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları Programı

20-24 Temmuz arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları şu şekilde devam edecek:

“23 Temmuz Pazar, 10.00 2. Cherry Club Cup Startı, 11.00 3. gün startı,18.00 Kapanış seremonisi, 20.00 Lunapark eğlencesi. 24 Temmuz Pazartesi, 11.00 4. gün startı, 18.00 Kapanış seremonisi.”

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Türkiye
  4. Marmara
  5. Tekirdağ
  6. Star
  7. Ulus
  8. Galata
  9. Urla
  10. Aydoğan
  11. Meriç
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