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3 ülkeden dünyaya Afrin mesajı! Dikkat çeken detay

Suriye'de devam eden iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılacak Soçi Zirvesi'nin logosu belli oldu. Suriye için kritik öneme sahip zirvenin logosunda zeytin dalı yer alması dikkat çekti.

26 Ocak 2018 Cuma 11:40
3 ülkeden dünyaya Afrin mesajı! Dikkat çeken detay

Suriye'de 2011'den beri devam eden savaşı sonlandırmak ve çözüm sağlamak için Rusya, İran ve Türkiye önderliğinde hazırlanan Soçi Zirvesi'nin logosu belli oldu.

LOGODAKİ ZEYTİN DALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberler'in haberine göre: Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör gruplarına yönelik düzenlediği harekata Zeytin Dalı ismini vermesinin ardından, Soçi Zirvesi'nin logosuna zeytin dalı eklemesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Logo beyaz güvercin, zeytin dalı ve Suriye bayrağından oluştu. Logo sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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