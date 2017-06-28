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3 ülke harekete geçiyor! Katar’a yeni…

Körfez ülkesini tecrit eden ülkeler, Doha yönetimine karşı yeni ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, aynı zamanda ticari ortaklarından Katar'la iş yapmayı kesmesini isteyecek. Aksi halde, söz konusu ortaklarla kendileri ilişkileri koparacak.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:34
3 ülke harekete geçiyor! Katar’a yeni…

Katar karşıtı blokta yer alan ülkeler yeni bir hamleye hazırlanıyor. Atılacak adımları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) duyurdu. BAE Rusya Büyükelçisi Ömer Habeş, Doha yönetimine yeni ekonomik yaptırımların sinyalini verdi.

Habeş'in açıklamasında öne çıkan en önemli unsur ise, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bloğun ticari ortaklarını seçim yapmaya zorlayacak olması.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan BAE'li diplomata göre, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE ticari ortaklarından Katar'la tüm ekonomik ilişkilerini kesmesini isteyecek. Aksi halde kendileriyle olan ilişkilerin kopacağını taraflara iletecek.

5 Haziran'da Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tecrit edilen Katar'ın, halihazırda kara, hava ve deniz sınırları kapatılmış durumda. 'Terörizm'e destek suçlaması yöneltilen Doha yönetiminden Türk askeri üssünün kapatılması, Al Jazeera'nin yayınlarının kesilmesi gibi adımlar atması bekleniyor ancak Katar söz konusu ülkelerden gelen 13 maddelik talep listesini reddetti.

Talepler arasında kuşkusuz Türkiye'yi en çok ilgilendiren madde, askeri üssün kapatılması. Ankara saatler içinde bu isteği kesin bir dille reddetti, Milli Savunma Bakanı canlı yayında böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye, kara, hava ve deniz sınırları kapatılarak yalnızlaştırılan Katar'a krizin ilk gününden itibaren el uzattı. Türk ürünleri boşalan market raflarını bir gün içinde doldurdu, asker sevkiyatı yine hızlı bir şekilde Meclis'ten geçirildi.

Ankara bununla da kalmadı, 100'ü aşkın kargo uçağından sonra Katar'a ablukayı kıracak gemiyi de yola çıkardı. Meyve, sebze ve kuru gıda taşıyan gemi yakın zamanda Doha'ya ulaşacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basarak krizi çıkardığını bizzat itiraf ettiği gerilimin seyrinin nereye varacağı şimdilik belirsiz.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD'nin başkenti Washington'da mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sani, 13 maddelik talep listesine tepki gösterdi.  Dışişleri Bakanı, "Talep listesinin sunulması yerine öncelikle ilişkilerin kesilmesine gerekçe gösterilen iddiaların masaya yatırılması ve o iddiaların kaynaklarının tüm taraflarca iyice araştırılması gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:34
  1. Katar
  2. Suudi Arabistan
  3. Bahreyn
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  • hatice canseverhatice cansever2 sa önce
    ambargocu ülkelere soruyorum Sizin gücünüz müslüman kardeşlerinize mi yetiyor Neden teröre açık destek veren müslümanları sömüren ülkelere(ABD AB ülkeleri v.s.) ambargo uygulamıyorsunuz da kendi kardeşlerinizi yokediyorsunuz???!!! yazıklar olsun
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