3 ülke anlaştı! Çalışma grubu kurulacak
Astana'da düzenlenen görüşmelerinin 8. turu sonucunda Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de tutsak takası yapması için çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı.22 Aralık 2017 Cuma 18:45
Astana'da üç garantör ülke Rusya, Türkiye ve İran'ın kabul ettiği bildiriye göre, Suriye'de çatışan taraflar arasında güvenin sağlanması için kurulacak çalışma grubu, tutukluların ve kaçırılanlar ile ölen kişilerin cesetlerinin takas edilmesi, ayrıca her iki taraftan kaybolanların bulunmasıyla ilgilenecek.
Bildiride ayrıca, üç garantör ülkenin, dünya mirası kabul edilen yapılar da dahil olmak üzere Suriye'deki tesis ve alanların mayın ile bombalardan temizlenmesini öngören bir belgeyi de kabul ettiği belirtiliyor.
Öte yandan bildiride, Astana görüşmelerinin bir sonraki turununsa şubatın ikinci yarısında düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.
‘SURİYE'DE DEAŞ'IN TAMAMEN YOK EDİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİLECEK'
Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye topraklarında DEAŞ'ın tamamen yok edilmesi için aralarındaki işbirliği sürdürme niyetlerini teyit ettiklerini belirtti.
Astana'da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin ardından Rusya, Türkiye ve İran'ın yaptığı ortak açıklamanın metnini okuyan Abdrahmanov, "Garantör ülkeler, Suriye'de terörle mücadelede elde edilen başarıları, özellikle de DEAŞ'ın bozguna uğratılmasını takdirle karşılıyor, DEAŞ'ın, Fetih el Şam'ın (Nusra Cephesi) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak tanımlanan diğer örgütlerin tamamen ve nihai olarak yok edilmesi ve uluslararası teröristlerin farklı ülkelere ve bölgelere konuşlanmasına izin verilmemesi adına işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
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Anti Pensilvanya12 sa önce Zarrab İranlı,Fetö,Abdullah Öcalan ve bir çok PKKlıTürkiyeli.Eee..sonuç?Kim devşiriyor,kimin kucağındalar,kim Türkiyenin aleyhine kullanıyor,kim silahlandırıyor.Ayrıca Amerikaya tek söz etmemişsin...hayırdır?.. Avrasya14 sa önce Saydıklarınarasında herneehikmetse Amerika ve İsrailin yerine komşularınz ve son 100 yıldır köstek yerine desteğini gördüğünüz (Amerikanın Fetösü tarafından ülkemizde uçağı düşürülmesine, ve büyükelçisi öldürülmesine rağmen) Rusya var.Kendini zorlama maskeniz düştü. Antigaz14 sa önce Arkadaş Pensilvanyadan sesleniyor..... Fevzi Çakmak14 sa önce Çok şükür Rabbimin verdiği aklı Reisin önderliğinde kullanmaya başladık..Davudoğlunun stratejik derinliğinde boğulmak üzereydik.Artık provakaston, kumpas,,havuç/sopa diplomasisi sökmez.Koş Türkiye Koş... mücahid1 gün önce eskiden hangi kanallar veriyordu bu haberleri uyanın artık 49/HUCURÂT-6: Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.) Hesap var 1 gün önce Demek tutsak takası.!!!İran münafıkları Ve Esed zâlimleri Rus gavurunun da desteğiyle Doğu Guta da 400 bin sivil insanı ablukada tutuyor bunların niyeti insanların iyiliği olabilir mi? Rus domuzu domuzlığunu, İRAN münafıkları nifaklarını, Esed zalimleri zulumlerini yapma derdinde.. Ikra1 gün önce Su domuz bagi lafini kimlerin kullandigini da biliriz..hizbullah neyse pkk da odur..biz ideolojik kalkisma devrini kapattik..gezi,hendek ve 15 temmuzla..bundan sonraceaareti olan varsa buyursun Ahmet turan1 gün önce Kudur Abd Tahir1 gün önce İsrail'den ve ABD'den daha mı tehlikeli. Suud da senin gibi düşünüyor. Vahabiler İsrail'den çok İran'a düşmandır. Çünkü vahabiliğin yayılmasında en büyük engel irandir. Ikra1 gün önce Abd ye 2.tokat....3.tokat yolda....tokat delisi olacakturp..kendi ulkesinden yiyeceklerini saymiyorum.