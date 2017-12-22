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3 ülke anlaştı! Çalışma grubu kurulacak

Astana'da düzenlenen görüşmelerinin 8. turu sonucunda Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de tutsak takası yapması için çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı.

22 Aralık 2017 Cuma 18:45
3 ülke anlaştı! Çalışma grubu kurulacak

Astana'da üç garantör ülke Rusya, Türkiye ve İran'ın kabul ettiği bildiriye göre, Suriye'de çatışan taraflar arasında güvenin sağlanması için kurulacak çalışma grubu, tutukluların ve kaçırılanlar ile ölen kişilerin cesetlerinin takas edilmesi, ayrıca her iki taraftan kaybolanların bulunmasıyla ilgilenecek.

 Bildiride ayrıca, üç garantör ülkenin, dünya mirası kabul edilen yapılar da dahil olmak üzere Suriye'deki tesis ve alanların mayın ile bombalardan temizlenmesini öngören bir belgeyi de kabul ettiği belirtiliyor.

Öte yandan bildiride, Astana görüşmelerinin bir sonraki turununsa şubatın ikinci yarısında düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

‘SURİYE'DE DEAŞ'IN TAMAMEN YOK EDİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİLECEK'

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye topraklarında DEAŞ'ın tamamen yok edilmesi için aralarındaki işbirliği sürdürme niyetlerini teyit ettiklerini belirtti.

Astana'da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin ardından Rusya, Türkiye ve İran'ın yaptığı ortak açıklamanın metnini okuyan Abdrahmanov, "Garantör ülkeler, Suriye'de terörle mücadelede elde edilen başarıları, özellikle de DEAŞ'ın bozguna uğratılmasını takdirle karşılıyor, DEAŞ'ın, Fetih el Şam'ın (Nusra Cephesi) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak tanımlanan diğer örgütlerin tamamen ve nihai olarak yok edilmesi ve uluslararası teröristlerin farklı ülkelere ve bölgelere konuşlanmasına izin verilmemesi adına işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 18:45
  1. astana görüşmeleri
  2. suriye
  • Anti PensilvanyaAnti Pensilvanya12 sa önce
    Zarrab İranlı,Fetö,Abdullah Öcalan ve bir çok PKKlıTürkiyeli.Eee..sonuç?Kim devşiriyor,kimin kucağındalar,kim Türkiyenin aleyhine kullanıyor,kim silahlandırıyor.Ayrıca Amerikaya tek söz etmemişsin...hayırdır?..
  • AvrasyaAvrasya14 sa önce
    Saydıklarınarasında herneehikmetse Amerika ve İsrailin yerine komşularınz ve son 100 yıldır köstek yerine desteğini gördüğünüz (Amerikanın Fetösü tarafından ülkemizde uçağı düşürülmesine, ve büyükelçisi öldürülmesine rağmen) Rusya var.Kendini zorlama maskeniz düştü.
  • AntigazAntigaz14 sa önce
    Arkadaş Pensilvanyadan sesleniyor.....
  • Fevzi ÇakmakFevzi Çakmak14 sa önce
    Çok şükür Rabbimin verdiği aklı Reisin önderliğinde kullanmaya başladık..Davudoğlunun stratejik derinliğinde boğulmak üzereydik.Artık provakaston, kumpas,,havuç/sopa diplomasisi sökmez.Koş Türkiye Koş...
  • mücahidmücahid1 gün önce
    eskiden hangi kanallar veriyordu bu haberleri uyanın artık 49/HUCURÂT-6: Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.)
  • Hesap var Hesap var 1 gün önce
    Demek tutsak takası.!!!İran münafıkları Ve Esed zâlimleri Rus gavurunun da desteğiyle Doğu Guta da 400 bin sivil insanı ablukada tutuyor bunların niyeti insanların iyiliği olabilir mi? Rus domuzu domuzlığunu, İRAN münafıkları nifaklarını, Esed zalimleri zulumlerini yapma derdinde..
  • IkraIkra1 gün önce
    Su domuz bagi lafini kimlerin kullandigini da biliriz..hizbullah neyse pkk da odur..biz ideolojik kalkisma devrini kapattik..gezi,hendek ve 15 temmuzla..bundan sonraceaareti olan varsa buyursun
  • Ahmet turanAhmet turan1 gün önce
    Kudur Abd
  • TahirTahir1 gün önce
    İsrail'den ve ABD'den daha mı tehlikeli. Suud da senin gibi düşünüyor. Vahabiler İsrail'den çok İran'a düşmandır. Çünkü vahabiliğin yayılmasında en büyük engel irandir.
  • IkraIkra1 gün önce
    Abd ye 2.tokat....3.tokat yolda....tokat delisi olacakturp..kendi ulkesinden yiyeceklerini saymiyorum.
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