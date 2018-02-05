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3 Türk devletinden Çin'e karşı hamle

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması sonrasında başta Çin’in bazı madencilik bölgeleriyle aynı sınırı paylaşan Kırgızistan olmak üzere Kazakistan ve Özbekistan kripto para madencilerini ülkelerine çekmek için çeşitli teşvikler sunmayı planlıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:39
3 Türk devletinden Çin'e karşı hamle

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması sonrasında başta Çin’in bazı madencilik bölgeleriyle aynı sınırı paylaşan Kırgızistan olmak üzere Kazakistan ve Özbekistan kripto paralar için adımlar atmaya başladı.

Sputnik’in haberine göre Çin’in bazı madencilik bölgeleriyle aynı sınırı paylaşan Kırgızistan'ın Başbakanı Sapar Isakov kamu sözleşmelerinde kripto paraları kullanmak istediklerini dile getirdi.

Isakov, ülkeye dijital dönüşüm getirecek programın bir parçası olarak Kırgızistan’ın, hükümetin finanse ettiği projelerde, kripto para ödemeleri yapacağını belirtti.

Kırgızistan yetkilileri, kripto paraları daha güvenli yollar için trafik kameraları kurmaktan, hükümet hizmetlerine erişimi arttırmaya kadar bir çok projede kullanmayı planlıyor. Hedeflerinin, “düzenli ve şeffaf bir toplum” inşa etmek olduğunu iddia eden Isakov, “Kripto para birimlerini kullanmak yolsuzluğu azaltacaktır. Devlet harcamalarını optimize edip, bütçe kazançlarını arttırabileceğiz. Dijital bir toplum olmak istiyoruz" dedi.

Diğer Türki Cumhuriyeti Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev de kripto paraların yalnızca güvenli değil aynı zamanda varlıklarla da destekleneceğini söyledi.

Bir başka Orta Asya ülkesi olan Özbekistan, kripto para madenciliği harcamaları ile ilgili yakın tarihli bir araştırmada üçüncü sırada yer aldı. International Business Times’a göre Özbekistan’da madencilik yaparak çıkarılan tek bir Bitcoin için 1.790 dolar harcanıyor. Grafiğin başında 531 dolar ile Venezuela ve 1.190 dolar ile Trinidad ve Tobago yer alıyor. Kazakistan ise 2.835 dolar ile Özbekistan’ı takip ediyor. Öte yandan madencilik pastasından büyük pay alan Çin’de, 1 BTC çıkarmak için madencilerin 3.172 dolar harcaması gerekiyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:39
  1. Çin
  2. kripto para madenciliği
  3. Kırgızistan

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  • Emekli48Emekli481 sa önce
    Hayali paraya yatırım yapan, gerçekle uyanınca iş işten geçmiş olur.
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