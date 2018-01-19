3 ton sahte deterjan ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, ünlü markaların etiketleri yapıştırılan toplam 3 ton 182 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Sahte deterjanlara el konulurken iki iş yeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.