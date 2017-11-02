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3 TIR alev aldı: Ölüler var

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde birbirleriyle çarpışan 3 TIR'da yangın çıktı. Olayda 3 sürücü de öldü.

02 Kasım 2017 Perşembe 07:52
3 TIR alev aldı: Ölüler var

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 TIR çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan TIR'larda çıkan yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 07:52
  1. Afyonkarahisar
  2. AFAD
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