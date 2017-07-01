3 teröristin cesedi bulundu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylara yer verildi.



Buna göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 29 Haziran'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden ikisine ait ceset ile iki M-16 piyade tüfeği ve bir kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Haziran'da bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile girilen çatışmada, yaralı olarak kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedi bulundu.

Kaynak: AA