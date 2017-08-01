3 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda 2 erkek, 1 bayanolmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiğini de bildirdi.