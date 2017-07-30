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3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zap ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:28
3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, alınan istihbaratın anlık değerlendirilmesi sonucunda dün akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanlarının ateş altına alınması sonucunda 3 silah mevzii ve iki mağara imha edildi. İlk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:28
  1. Irak
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
  4. Türk Hava Kuvvetleri
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