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3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde hava destekli operasyonda 1 teröristin, Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:49
3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Elazığ Karakoçan’da 26 Haziran 2017’de icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden birine ait ceset ile birlikte 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 141 adet fişeği, 2 adet el bombası ve 1 adet telsizin ele geçirildiği belirtildi.

Hakkari Yüksekova ve Bingöl merkezde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında tespit edilen iki el yapımı patlayıcının imha edildiği kaydedildi.

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınakların düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:49
  1. Irak
  2. Bingöl
  3. Hakkari
  4. Yüksekova
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Elazığ
  7. TSK
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