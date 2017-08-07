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3 Tank daha yok edildi

Suriye rejimi ve yabancı Şii milisler başkent Şam yakınındaki Doğu Guta bölgesinde adeta bozguna uğradı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:25
3 Tank daha yok edildi

Esed rejimi güçleri ve yabancı Şii milisler son günlerde Doğu Guta bölgesine yönelik hava ve kara saldırılarını artırmış durumda. Özellikle bölgeye son günlerde gece ve gündüz düzenlenen saldırılar rejimin bölge üzerindeki yeni planlarını akıllara getiriyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başkent Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesi ve Ayn Terme beldesi bir süredir rejim güçlerinin yoğun hava ve kara bombardımanı altında. 

Öte yandan rejim güçlerinin Ayn Terme beldesinde ilerleme girişiminde bulunduğunu ver bu girişimin muhalifler tarafından geri püskürtüldüğünü aktaran kaynaklar, rejim güçleri ve Şii milislerin bölgede yaşanan çatışmalarda kayıplar verdiğini belirtiyor.

Bölgedeki muhalif kaynakların paylaştığı bilgilere göre Doğu Guta bölgesinde bulunan Ayn Terme beldesinde rejim güçlerinin ilerleme girişiminde yaşanan çatışmalarda rejime ait 3 tank tahrip edildi. Muhalif kaynaklar yaşanan çatışmaların ardından rejim güçlerini bölgeden geri çekildiğini ifade ediyor.



Doğu Guta'daki muhalifler yaşanan çatışmalar ile ilgili bölgeden yeni görüntüler servis etmeye devam ediyorlar. 

Öte yandan rejim ve müttefikleri bir süredir Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesi ve Ayn Terme beldesine yönelik hava ve kara bombardımanları gerçekleştiriyor. Yerel kaynakların aktardıkları görüntülerde hava saldırılarına Rusya'ya ait savaş uçaklarının da katıldığı görülmekte.

Yerel kaynaklar düzenlenen hava ve kara bombardımanlarında meskun mahallerin ve sivillerin hedef alındığını, bombardımanların şiddetinden dolayı bölgedeki sivillerin gıda maddelerine ulaşımının oldukça zor bir hale geldiğini ifade ediyorlar. 

Şam'ın doğusundaki Cobar ve Ayn Terme bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında halk pazarının da hedef alındığı yerel kaynaklarca aktarılan bilgiler arasında.

 Mepa News

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:25
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