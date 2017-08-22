3 PKK'lı hazırladıkları bombalı araçta öldürüldü!

Valilikten yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi kırsalında tespit edilen silahlı 3 teröristin, Hava Kuvvetleri unsurlarının desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 21 Ağustos 2017 tarihinde il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan ve imha edilen bombalı aracı temin eden ve araca bomba yükleyen teröristler olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için, operasyonlarımız devam etmektedir."

Terör saldırısında kullanılmak üzere Van'a gönderilen bomba yüklü araç ile içindeki iki terörist, İl Jandarma Komutanlığınca dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.