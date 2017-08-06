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3 milyon İzmirliye ücretsiz internet hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada başladığı ücretsiz “WizmirNET” kablosuz internet ağını çevre ilçelere de yayarak 34 farklı noktaya ulaştı. “WizmirNET” ile 2 yıl içinde 3 milyon kullanıcı ücretsiz kablosuz ağ hizmeti sayesinde hayata bağlandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:17
3 milyon İzmirliye ücretsiz internet hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında WizmirNET adı altında 7 noktada kentlilere sunmaya başladığı ücretsiz-kablosuz internet hizmetinin etki alanını genişletirken, uygulamadan yararlanan kullanıcı sayısı da 2 yılda 3 milyona ulaştı. Halen kentin 23 ilçesi ve 34 farklı noktasında yoğun olarak kullanılan WizmirNET hizmetinin, kent merkezinde daha da genişleyeceği bildirildi.
Altyapısı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan sistemde, sadece ilk kayıt esnasında şifre alınarak tüm noktalardan aynı şifreyle otomatik bağlanıp kolaylıkla internete girilebiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde “Şifre Değiştir” butonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor.

23 İLÇEDE ÜCRETSİZ İNTERNET

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kablosuz internet kullanımı için hayata geçirdiği alanlar şöyle: Gündoğdu Meydanı, Kültürpark (Fuar), Konak Meydanı, Pasaport, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Halkapınar Metro İstasyonu, Buca Hasanağa Spor Kompleksi, İnciraltı Engelliler Merkezi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Bostanlı Sahil, Çamdibi Atatürk Parkı, Bornova Büyükpark, Aliağa Demokrasi Meydanı, Bergama Cumhuriyet Meydanı, Beydağ (TOTEM), Çeşme Meydanı, Dikili Meydanı, Foça Belediye Meydanı, Güzelbahçe İskele, Karaburun Merkez, Kemalpaşa 8 Eylül Mahallesi, Kınık Meydanı, Kiraz Parkı, Menemen Meydanı, Ödemiş 3 Eylül Teyyare Parkı, Seferihisar Kültür Merkezi ve Meydanı, Selçuk Ahmet Ferahlı Parkı, Tire Havuzlu Park, Urla Meydanı, Bayındır Kanarya Parkı, Bergama Kültür Merkezi ve Park Bayraklı.

İHA

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:17
  1. İzmir
  2. WizmirNET
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