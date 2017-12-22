‘’3 milyon istihdam zor değil’’

Kopuz, İSTİB’in aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yaptığı “istihdam seferberliği” kapsamında, asgari ücrete 100 liralık Hazine yardımı, 773 liralık sigorta ve vergi teşviki, İş Başı Eğitim Programı gibi destekler verildiğini, bu sayede 2017’de 1,5 milyon ilave istihdam yaratıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “artı 2 istihdam” çağrısına değinen Kopuz, “Bu bizim için ilk bakışta zor görünüyor ancak mevcut teşviklerin yanına eklenecek olan yeni teşviklerle inşallah 2018’de 3 milyon yeni istihdam bizler için zor olmayacak” diye konuştu.