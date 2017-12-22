Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘’3 milyon istihdam zor değil’’

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “artı 2 istihdam” çağrısına destek verdi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:14
‘’3 milyon istihdam zor değil’’

Kopuz, İSTİB’in aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yaptığı “istihdam seferberliği” kapsamında, asgari ücrete 100 liralık Hazine yardımı, 773 liralık sigorta ve vergi teşviki, İş Başı Eğitim Programı gibi destekler verildiğini, bu sayede 2017’de 1,5 milyon ilave istihdam yaratıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “artı 2 istihdam” çağrısına değinen Kopuz, “Bu bizim için ilk bakışta zor görünüyor ancak mevcut teşviklerin yanına eklenecek olan yeni teşviklerle inşallah 2018’de 3 milyon yeni istihdam bizler için zor olmayacak” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    2. Binlerce aileye müjde
    3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    12. Lider, Adana'da yara aldı
    13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi