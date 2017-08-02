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3 kuvvet komutanı değişti!

Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33
3 kuvvet komutanı değişti!

YAŞ kararlarına göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değişti.

İŞTE YENİ KOMUTANLAR

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı. Medyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Veysel Kösele'nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Yaşar Güler de, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.

YAŞ'TA BİR İLK

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığını yaptığı kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Geçen yıl ağustos ayında başlattığımız mücadelede güvenlik güçlerimizin tam bir kordinasyon ile yaptığı çalışma gerekli sonucu vermiştir. Mücadele çok anlamlı bir seviyeye gelmiştir" dedi. Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil eşzamanlı olarak üç terör örgütüyle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Yıldırım bunları PKK, DEAŞ ve FETÖ olarak sıraladı.

EN BÜYÜK TEHDİT

Yıldırım, "Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir" dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ZOR COĞRAFYADA GÜÇLENDİRECEK

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

4 SAAT SÜRDÜ

Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33
  1. Saygı duruşundan sonra dua
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