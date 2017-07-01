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 3 kuşaktır faytonculuk yapıyorlar

Edirne’de, Meriç Köprüsü kenarında oluşturulan fayton duraklarında çalışan Avni Dinare, 3 kuşaktır bu mesleği sürdürdüklerini söyledi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:58
&nbsp;3 kuşaktır faytonculuk yapıyorlar

Edirne İl Trafik Komisyon Başkanlığınca belirtilen çalışma güzergâhlarında, kente gelen yerli ve yabancı turistlere farklı bir an yaşatmak için hizmet verdiklerini dile getiren faytoncu Avni Dinare, “Bu meslek bizde dededen, babadan kalma. Kendimi bildim bileli atların içindeyim” dedi.

Turizm mevsiminin başlamasıyla birlikte kentte faaliyet gösteren faytonlar ve faytonları çeken atların yıllık kontrolleri Edirne Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, eksikleri bulunan fayton sürücülerine ek süre verilerek, gereken düzenlemelerin yapılması isteniyor. Yaz sezonu için aylar öncesinden hazırlıklarını tamamlayan faytoncu Avni Dinare, “Durağımızda yaklaşık 20 arabamız var. 2 güzergahımız var. Birisi uzun tur, diğeri kısa tur. Müşterilerimiz çok memnun ayrılıyor. Biz de evimize ekmeğimizi götürüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:58
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