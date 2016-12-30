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3. köprüyü kullanmayana 2 bin TL ceza

Tehlikeli madde taşıyan araçların köprü geçişleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

3. köprüyü kullanmayana 2 bin TL ceza
Eklenme: 30 Aralık 2016, 13:28
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına diar yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SÜRÜCÜYE 500, ŞİRKETE 1500 TL

Buna göre, patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtların, Türk boğazları bölgesindeki köprü ve tüp geçitlerden geçişlerinde, usule aykırı hareket edenlere ceza kesilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yerine yasak olduğu olduğu halde diğer köprüleri kullanan patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtlar için taşımacıya bin 500 lira, sürücüye 500 lira ceza verilecek.

GÜVENLİK DANIŞMANI OLMAYANA 3 BİN LİRA CEZA

Bu faaliyetleri yapan ve ehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu olan işletmecilere kesilen ceza bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

BELGELERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Öte yandan, yurt içinde tehlikeli madde taşımacılığı yapanların belgelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

2014 model taşıtlar için 1 Temmuz 2017'ye, 2013 model taşıtlar için 31 Aralık 2017'ye, 2012 model taşıtlar için 1 Temmuz 2018'e, 2009-2011 model taşıtlar için 31 Aralık 2018’e, 2005-2008 model taşıtlar için 1 Temmuz 2019’a, 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31 Aralık 2019’a kadar bakanlığın belirleyeceği usullere göre Bbakanlıktan veya bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi alınması gerekiyor.

 
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