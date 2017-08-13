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3. köprü bağlantı yolu kenarında ele geçirildi!

İstanbul Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu kenarındaki toprak alanda 50-60 santim boyunda 40 kök hint keneviri ele geçirildi.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:52
3. köprü bağlantı yolu kenarında ele geçirildi!

Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede geniş bir alanda dağınık şekilde ekili olarak bulunan hint kenevirleri, ekipler tarafından topraktan söküldü. Bitkilerin uzun süredir sulanmadığı, bakımsız oldukları görüldü.

Hint kenevirlerinin kim tarafından nasıl ekildiği belirlenemedi. Ele geçirilen hint kenevirlerinin savcı talimatıyla imha edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:52
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