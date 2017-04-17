% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

3 kişinin öldüğü sandıktan bakın ne çıktı!

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde dün yapılan referandum oylaması sırasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü Yabanardı Köyü'ndeki 1115 nolu sandıkta 52 'evet', 23 'hayır çıktı.

3 kişinin öldüğü sandıktan bakın ne çıktı!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:49

Bu sandıktaki seçmenlerden arken, 88 seçmen ise oy kullanmadı.

Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği sandıktan 'evet' çıktı.

Köy okulunda kurulan ve 164 seçmeni bulunan 1115 nolu sandıkta oy verme sırasında çıkan, silahın da kullanıldığı kavgada Abdülrezzak, İdris ve Şehmus Yıldız yaşamını yitirdi.

Bu sandığa kayıtlı seçmenlerden 88'i oy kullanamazken, kullanılan 76 oyun 52'si 'evet', 23'ü 'hayır' çıktı 1 oy da geçersiz sayıldı.
 

 
EtiketlerDiyarbakırçermikYabanardı KöyüGÜNCEL Haberleri
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