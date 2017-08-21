Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

3. kattan düşen işçinin başına demir saplandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dengesini kaybederek inşaatın 3. katından zemine düşen işçinin başına demir saplandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:30
3. kattan düşen işçinin başına demir saplandı

Olay 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta 3meslektaşı ile birlikte çalışan Sinan Yıldız (30), bir anda dengesini kaybederek 3. kattan zemindeki temel demirlerinin üzerine düştü. Üzerine düştüğü demirlerden biri sırtından giren, göğüs boşluğundan çıkarak çenesinin altından tekrar giren ve sağ gözünün üzerinden çıkan işçi ağır yaralandı. Yıldız’ın demirlere sağlandığını gören iş arkadaşları, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Yıldız’ın vücuduna sağlanan demiri keserek, yaralı işçiyi hareket ettirmeden sağlık ekiplerini bekledi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı işçiyi, vücuduna saplı demirle çevredekilerin de yardımıyla sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Ambulansa alınan işçi daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:30
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. Hac
  4. Sinan Yıldız
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    1. Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!
    2. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    3. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    4. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    5. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    6. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    7. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    8. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    9. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    10. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    11. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    12. Lapseki’de yol çalışmaları
    13. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    14. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    15. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    16. Gediz’de Motosiklet Festivali
    17. Organik tarım için 630 km pedal..
    18. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    19. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    20. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!