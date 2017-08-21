3. kattan düşen işçinin başına demir saplandı

Olay 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta 3meslektaşı ile birlikte çalışan Sinan Yıldız (30), bir anda dengesini kaybederek 3. kattan zemindeki temel demirlerinin üzerine düştü. Üzerine düştüğü demirlerden biri sırtından giren, göğüs boşluğundan çıkarak çenesinin altından tekrar giren ve sağ gözünün üzerinden çıkan işçi ağır yaralandı. Yıldız’ın demirlere sağlandığını gören iş arkadaşları, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Yıldız’ın vücuduna sağlanan demiri keserek, yaralı işçiyi hareket ettirmeden sağlık ekiplerini bekledi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı işçiyi, vücuduna saplı demirle çevredekilerin de yardımıyla sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Ambulansa alınan işçi daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.