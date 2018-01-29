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3 Kasım 2019'a kadar değiştirin

Yeni Nüfus Hizmetleri Kanunu ile birlikte getirilen ad ve soyad düzeltme değişikliği yürürlüğe girdi. Bir kereye mahsus mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değiştirebilmek için son tarih 3 Kasım 2019.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:41
3 Kasım 2019'a kadar değiştirin

490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı ek geçici 8. maddesinde yapılan değişiklikle vatandaşlar bir defaya mahsus mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad ve soyadı değişikliği yapabilecek.

Bir kereye mahsus düzeltilecek

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu’na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek. Bu kapsamda, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu, 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar İl Nüfus Müdürlüğüne isim ve soy isim değişikliği için başvuran 81 vatandaşın başvurusunu İl İdare Kurulunda değerlendirerek karara bağlayıp, ad ve soyadlarında gerekli düzeltmeyi yaptı.

3 Kasım 2019'a kada rdeğiştirebilirler

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bilindiği gibi daha önceleri vatandaşlarımız isim ve soy isimlerini değiştirmek veya düzeltmek için mahkemeye başvuruyordu. Ancak, son çıkan düzenleme ile ad ve soyadı kanununa aykırı olan isimlerin değiştirilmesi için, mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan bir kereye mahsus bu değişiklik nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması halinde İl ve İlçe İdare Kurullarında alınan kararla değiştirile bilineceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar Adıyaman’da 81 vatandaşımız ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi için müracaatta bulunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Halen başvuruda bulunan vatandaşlarımızın başvuruları İl İdare Kurulunca değerlendirilerek, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadların 1 defaya mahsus değiştirilmesine devam edilmektedir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte eşi ve ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilmektedir. Söz konusu uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir” dedi.

 
Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:41
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