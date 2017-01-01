3. İstanbul Başakşehir'de 60 aya 0 Faiz!

Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 3. İstanbul, ev sahibi olmak isteyen herkese birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bölgenin en gözde projesi olan 3. İstanbul’un cazip fırsatlar yaratan kampanyaları ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Firma bünyesinde düzenlenen kampanya ile konut satışlarında yüzde 5 peşinat ile 60 aya kadar vade farkı alınmazken ayda 2.350 TL’den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olmak da mümkün. Kampanya 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

116 bin metrekare alan üzerinde yükselen 3. İstanbul Başakşehir projesinde bin 203 konut ve 212 ticari ünite yer alıyor. Arazinin 85 bin metrekaresi, yeşil alanlar, yürüme yolları, spor alanları gibi sosyal donatılara ayrıldı. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. 4 etaptan oluşan 3. İstanbul projesinde ilk etapta üç adet bulunan Moda Blokları, 2+1 ve 3+1 daireler ile özellikle çocuklu aileler için ideal seçenekler sunuyor.

3. İstanbul’un en büyük avantajlarından biri de merkezi konumda yer alması. Proje; TEM Otoyolu'na 5 dakika, E-5'e ve 3. Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunuyor.